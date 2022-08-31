Специалисты назвали продукты, которые нужно есть на ночь

Эксперты назвали четыре продукта, которые стоит включить в ужин.

Об этом пишет styler.

Медики уточняют: мелатонин не образуется естественным путем в организме, его можно получить только при приеме пищи. Это означает, что для того, чтобы хорошо спать, необходимо питаться.

Какие продукты помогут укрепить сон:

Бананы. Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Кроме того, данные фрукты богаты триптофаном – веществом, стимулирующим выработку серотонина и мелатонина. Мелатонин, известный как «гормон сна», в свою очередь, ответственен за регуляцию сна и обладает антиоксидантными свойствами.

Яйца. Вареные яйца содержат много белка, который положительно влияет на сон. Из-за высокого содержания белка вареные яйца положительно влияют на сон и, помимо этого, успешно помогают бороться с кислотным рефлюксом, симптомом которого является изжога, не дающая спокойно спать по ночам. При этом врачи отмечают, что вареные яйца утром никак не будут клонить человека в сон. Употребление яичницы с тостами или другой углеводной пищей на завтрак приведет только к насыщению и наполнению силами.

Миндаль. Этот орех богат белком, а также содержит солидную дозу магния, способствующего хорошему сну и мышечной релаксации. Горсть миндаля (не переусердствуйте, он также содержит много жира) или бутерброд с миндальным маслом — отличные средства для борьбы с бессонницей.

Лосось. Большинство сортов рыбы (особенно лосось) содержит витамин B6, необходимый для синтезирования мелатонина в организме.

Также медики не рекомендуют употреблять на ночь пищу в жареном или копченом виде. Помимо этого, перед сном, а лучше после 18:00, стоит ограничить употребление черного и зеленого чай, кофе и других продуктов, содержащих кофеин в своей основе.

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