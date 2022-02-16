Старейший в Европе протез конечности покажут в Британском музее

Загадочная рука-протез, созданная около 3500 лет назад и считающаяся старейшим протезом в Европе, впервые будет выставлена ​​на обозрение в Великобритании на этой неделе.

Таинственная рука, созданная около 3500 лет назад и считающаяся старейшим протезом в Европе, впервые будет выставлена ​​на обозрение в Великобритании на этой неделе. Артефакт, который, по мнению экспертов, также мог служить ножом, был обнаружен в западной Швейцарии в 2017 году.

Об этом пишет DailyMail.

Он сделан из бронзы с золотой манжетой и датируется периодом между 1500 и 1400 годами до нашей эры.

Рука выставлялась на обозрение только однажды, ненадолго появляясь в Германии, но теперь она станет частью выставки «Мир Стоунхенджа» в Британском музее.

Поисковики нашли руку, закопанную в могиле человека у озера Биль, вместе с украшением для волос, бронзовым кинжалом и булавкой для плаща.

Нил Уилкин, куратор Британского музея, сказал, что, скорее всего, его использовали в качестве протеза, хотя некоторые эксперты оспаривают это, потому что человеческие останки слишком сильно разложились, чтобы подтвердить, что протез подходит человеку. «Это совершенно удивительный объект — мы никогда не видели ничего подобного», — сказал доктор Уилкин в интервью Telegraph.

Europe's 'oldest prosthetic LIMB' will go on display at the British Museum https://t.co/ihh4SIpIss — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 15, 2022

Он сказал, что рука могла также использоваться в качестве оружия из-за ее острых плоских пальцев, в то время как альтернативная теория состоит в том, что это мог быть сосуд для питья, вдохновленный месопотамской культурой. «Пальцы острые, и, что любопытно, на них не видно сжатого кулака», — добавил доктор Уилкин. — На нем видны выступающие пальцы, и даже если они не использовались как лезвия, они выглядят именно так».

Он также считает, что рука с золотым браслетом и детальной гравировкой принадлежала кому-то с высоким статусом: «Она настолько сделана на заказ, что предполагает, что кто-то имел власть или статус, чтобы заказать что-то совершенно уникальное».

Эксперты говорят, что гравюра, похоже, представляет собой солярное произведение искусства, что помещает ее в более широкую общую европейскую культуру, почитавшую солнце.

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