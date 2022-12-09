Сытный завтрак помогает сжечь больше калорий — специалисты

Исследователи из Любецкого университета пришли к выводу, что при сытном завтраке сжигается в 2,5 раза больше калорий, чем при пропуске утренней трапезы.

В исследовании приняли участие 16 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 23 лет с нормальным весом, без диабета 2 типа в семейном анамнезе и вредных привычек.

Об этом пишет JCEM.

Участников разделили на две группы. Первой группе в течение трех дней давали низкокалорийный завтрак (11% от индивидуальной суточной потребности в калориях) и высококалорийный ужин (69% суточной потребности в калориях). А другой – наоборот. После двухнедельного перерыва группы сменили местами и повторили эксперимент.

Исследователи выясняли с помощью калориметра, есть ли какие-либо изменения в термогенезе (тепловой энергии, производимой из пищи) и как это может помочь в потере веса.

Ведущая исследовательница Джулиана Рихте заявила, что такие результаты показывают, что съедаемая на завтрак пища создает вдвое более высокий термогенез, обусловленный диетой, чем та же пища, которую употребляют на ужин. Ученые считают, что это может помочь положить конец кризису с ожирением и множества сопутствующих заболеваний, таких как диабет,

Результаты показали, что режим питания с сытным завтраком и небольшим количеством калорий в вечернее время оказывает благоприятное влияние на выработку тепловой энергии и метаболизм глюкозы. Также исследователи выяснили, что при низкокалорийном завтраке повышалась вероятность набрать вес – из-за усиления чувства голода и влечения к сладкому люди совершали перекусы между приемами пищи.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.