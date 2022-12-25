У Западной стены проходит зажжение ханукальных свечей (прямая трансляция)

В церемонии принимает участие посол США в Израиле Томас Найдс.

У Западной стены проходит зажжение ханукальных свечей.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что в мероприятии принимает участие посол США в Израиле Томас Найдс.

Как сообщал Курсор, в сети показали торжественную церемонию празднования Хануки в резиденции президента Польши.

Также Курсор информировал о том, что российские власти обвинили Федерацию Еврейских общин в проведении празднования Хануки без разрешения властей, что в нынешней москве* абсолютно запрещено.

Кроме того, наш сайт писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!