У Западной стены проходит зажжение ханукальных свечей (прямая трансляция)

У Западной стены проходит зажжение ханукальных свечей.
Об этом информирует Israel National News.
Отмечается, что в мероприятии принимает участие посол США в Израиле Томас Найдс.
Как сообщал Курсор, в сети показали торжественную церемонию празднования Хануки в резиденции президента Польши.
Также Курсор информировал о том, что российские власти обвинили Федерацию Еврейских общин в проведении празднования Хануки без разрешения властей, что в нынешней москве* абсолютно запрещено.
Кроме того, наш сайт писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!