Ученые назвали овощи, способные уберечь от онкологии

Эксперимент проводился на мышах. Грызунов облучали ультрафиолетовыми лучами, а затем кормили специальной добавкой в виде измельченных овощей. Он очень популярен в большинстве стран мира, а в Болгарии его выращивают практически везде.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Было обнаружено, что у мышей, получавших добавку томатного порошка, на 50% меньше опухолей. Исследования показали, что помидоры очень полезны для профилактики рака, потому что они содержат каротиноиды. Они могут накапливаться под кожей человека и поглощать излишки ультрафиолета.

Таким образом, чтобы значительно снизить риск рака кожи, помидоры нужно есть каждый день. Однако следует отметить предупреждение ученых, что одними помидорами полностью вылечить рак невозможно. Чтобы снизить риски болезни, необходимо вести правильный образ жизни, сблансированно питаться и регулярно проходить медосмотры.

На сегодняшний день это самый эффективный метод борьбы с опухолями, блокирующий развитие метастазов.

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