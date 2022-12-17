Ученые назвали продукт, который поможет снизить риск инфаркта

Употребление черники на 15% снижает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщает EurekAlert!

В совместном исследовании американские и британские ученые установили, что для снижения риска инфаркта необходимо каждый день съедать по 150 гр черники. Если же употреблять в пищу меньше установленной дозы, то никакого благоприятного воздействия не будет, считают специалисты.

По мнению ученых, черника помогает улучшить кровообращения в организме и повышает прочность сосудов. Регулярное употребление ягод также помогает наладить желудочно-кишечный тракт и укрепить иммунитет, а все это в комплексе существенно снижает риск развития опасных заболеваний.

Исследования показали, что люди, которые регулярно едят чернику, имеют пониженный риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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