Ученые назвали продукты, которые являются мощной профилактикой рака

Ученые выяснили, что содержащиеся в зеленом чае и яблоках полифенолы препятствуют развитию рака и атеросклероза.

Группа ученых из Института пищевых исследований (IFR) выяснила, что антиоксидант полифенол, входящий в состав яблок и зеленого чая, может предупредить развитие рака и атеросклероза.

Результаты исследования были опубликованы в виде научной статьи в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

Согласно полученным исследователями данным, полифенолы способны блокировать действия фактора роста эндотелия сосудов в человеческом организме, тем самым препятствуя развитию болезней.

Кроме того, по словам исследователей, получаемые из яблок и зеленого чая антиоксиданты предупреждают сосудистые повреждение и закупорки, расширяя их.

Медики рекомендуют пить зеленый чай вместо привычных утренних напитков — он также содержит кофеин и прекрасно бодрит. А яблоки станут отличным перекусом в течение дня.

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