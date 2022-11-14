Ученые назвали продукты, усиливающие потенцию

Средиземноморская диета – идеальный вариант для сохранения эректильной функции и здоровья организма в целом.

Результаты крупномасштабного исследования Гарвардского университета показали, что предотвратить эректильную дисфункцию можно с помощью правильного питания.

Об этом сообщило немецкое издание Focus.

Отмечается, что специалисты с 1986 года наблюдали за 50 тысячами мужчин в возрасте от 40 до 75 лет в течение 16 лет. Каждые четыре года участники эксперимента предоставляли подробные планы питания, а промежуточное медицинское заключение о состоянии здоровья составлялось каждые два года.

На основании полученных данных ученые пришли к выводу, что наиболее полезной в плане снижения риска развития импотенции является средиземноморский тип питания. В его основе – потребление овощей, бобовых, фруктов, рыбы, орехов и полезных жиров.

Как показали другие исследования, средиземноморская диета имеет множество преимуществ для здоровья. Причиной этого является отказ от мяса, особенно красного, и трансжиров, которые содержатся в обработанных продуктах.

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