Ученые назвали страшные последствия, к которым приводит нехватка сна

Ученые выяснили, что нехватка ночного отдыха может привести к ряду болезней и даже стать причиной ожирения.

Исследователи давно говорили о том, что нехватка сна повышает риск развития болезней. Но, как оказалось, недостаток сна повышает также опасность пристраститься к алкоголю, приобрести лишний вес и затрудняет процесс отказа от курения.

Соответствующие результаты исследования опубликованы в The International Journal of Epidemiology.

В исследовании специалистов приняли участие 35 тысяч жителей Дании и Финляндии, наблюдения за их здоровьем велись в течение нескольких лет. В ходе анализа выяснилось, что нарушенный режим сна не только способствуют ухудшению общего состояния человека, но и имеет конкретные негативные последствия.

Ученые призывают всех, кто заботиться о своем здоровье, спать не менее 7-8 жней ежедневно. При этом желательно засыпать не позднее 23-х часов, а за полчаса до сна — проветрить комнату и отказаться от гаджетов и просмотра телевизора.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал, что врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.