Ученые предположили, что будет, если человечество обретет бессмертие

Жизнь – это не только целостность организма, но и сознания.

Ученые не одно десятилетия пытаются найти способ, чтобы затормозить или полностью остановить процесс старения, пользуясь возможностями геномики. Но, что произойдет, если человек достигнет бессмертия?

Об этом пишет Inosmi.

Исследователи считают, что жизнь является не только целостностью организма, но и сознания. Если люди обретут бессмертие, то их строение тела станет хрупким, а сама жизнь скучной.

По словам ученых, людской разум просто устанет вечно проживать жизнь, а бесконечный поиск истины иссякнет и человечество просто перестанет ценить то, что имеет в течение жизни.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели масштабное исследование и выяснили, как оптимизм влияет на продолжительность человеческой жизни.

Еще мы писали, что ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук рассказали, как гарантировано продлить свою жизнь на десять лет.

Напомним, что, проанализировав изменения в крови, которые происходят с возрастом, ученые пришли к выводу, что три жизненных этапа влияют на перестройку нашего организма. Американские эксперты выяснили, что за свою жизнь человек стареет три раза. Это происходит в возрасте 34, 60 и 78 лет.