Ученые предупреждают, что каскадные вымирания на Земле неизбежны

Новый инструмент, разработанный европейскими и австралийскими учеными, позволяющий беспрецедентное моделирование потери взаимосвязанных видов, показывает, что каскадные вымирания неизбежны и что к 2050 году Земля потеряет около 10% своих животных и растений, а к 2100 году эта цифра возрастет до 27%.

Выводы опубликованы в журнале Science Advances.

Используя один из самых мощных суперкомпьютеров в Европе, ученый Европейской комиссии доктор Джованни Строна из Хельсинкского университета и профессор Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса использовали этот инструмент для создания искусственной Земли с виртуальными видами и более чем 15 000 пищевых сетей для предсказания взаимосвязанных судьба видов, которые, вероятно, исчезнут из-за разрушительных изменений климата и землепользования.

Оба ученых говорят, что прошлые подходы к оценке траекторий вымирания в предстоящем столетии зашли в тупик из-за того, что не учитывали совместное вымирание, то есть виды, которые вымирают, потому что другие виды, от которых они зависят, поддаются изменению климата и/или изменениям ландшафта. До сих пор ученые не могли связать виды в глобальном масштабе, чтобы оценить, сколько дополнительных потерь произойдет в результате совместного вымирания.

Решение Строны и Брэдшоу этой проблемы состояло в том, чтобы построить огромную виртуальную Землю из взаимосвязанных сетей видов, связанных тем, кто кого ест, а затем применить к системе изменения климата и землепользования для информирования будущих прогнозов. Виртуальные виды также могут повторно колонизировать новые регионы по мере изменения климата, могут в некоторой степени адаптироваться к изменяющимся условиям, могут вымереть непосредственно в результате глобальных изменений или могут стать жертвами каскадного вымирания.

«По сути, мы заселили виртуальный мир с нуля и нанесли на карту судьбу тысяч видов по всему миру, чтобы определить вероятность переломных моментов в реальном мире. Затем мы можем оценить адаптацию к различным климатическим сценариям и связать их с другими факторами, чтобы предсказать модель совместного вымирания», — говорит доктор Строна.

Профессор Брэдшоу говорит, что еще более пугающим является то, что совместное вымирание повысит общую скорость вымирания наиболее уязвимых видов на 184% к концу века. Результаты показывают, что взаимосвязи внутри пищевых сетей ухудшают потерю биоразнообразия до прогнозируемой скорости до 184% для наиболее восприимчивых видов в течение следующих 75 лет. Без серьезных изменений в человеческом обществе человечество можем потерять многое из того, что поддерживает жизнь на нашей планете.

Ранее Курсор писал, что названа часть света, которая нагревается вдвое быстрее других. Последние десятилетия ученые активно отслеживают скорость нагрева Земли и стараются сдержать глобальное потепление всеми доступными способами.

Кроме этого, климатолог предсказал дату следующего «конца света». По данным ученого, к 2100 году глобальная температура поднимется на 4,4 градуса. Также ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет.

Напомним, что глобальное потепление приведет к суперливням на Земле.