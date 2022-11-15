Ученые продолжают спорить о форме Вселенной

Вселенная может показаться бесформенной, потому что она так огромна, но у нее есть форма, которую астрономы могут наблюдать.

Физики считают, что Вселенная плоская. Несколько линий доказательств указывают на эту плоскую Вселенную: свет, оставшийся после Большого Взрыва, скорость расширения Вселенной в разных местах и ​​то, как Вселенная «выглядит» под разными углами.

Об этом говорится в статье Live Science.

Дэвид Спергель, астрофизик-теоретик и заслуженный профессор астрофизических наук Принстонского университета, десятилетиями исследовал форму Вселенной. В исследовании 2003 года, опубликованном в The Astrophysical Journal, Спергель измерил неоднородности космического микроволнового фона (CMB), света, оставшегося после Большого взрыва, которые наблюдались с помощью зонда микроволновой анизотропии Уилкинсона НАСА (WMAP), а затем с помощью космического корабля «Планк» Европейского космического агентства.

Количества положительной и отрицательной энергии в плоской Вселенной абсолютно одинаковы и, следовательно, компенсируют друг друга. Если бы у Вселенной была кривизна, одна была бы выше другой. «Плоская Вселенная соответствует Вселенной с нулевой энергией», — сказал Спергель.

В этом случае измерения WMAP флуктуаций реликтового излучения показали, что Вселенная одновременно бесконечна и плоская. Спергель также сравнил эти измерения с измерениями, сделанными космическим кораблем Европейского космического агентства «Планк», которые еще больше ограничили возможные формы, которые могла бы принять Вселенная.

«Мы можем измерить кривизну с некоторой неопределенностью, поэтому мы можем сказать, что кривизна равна нулю с некоторой неопределенностью. Хотя мы можем снизить неопределенность, мы в лучшем случае ограничиваем только геометрию», — сказал он.

Еще одна причина, по которой Спергель уверен, что Вселенная плоская, заключается в ее быстром расширении, которое фиксируется постоянной Хаббла. Поскольку Вселенная прошла путь от компактного шара материи до расширения вовне с поразительной скоростью, все это растяжение сделало ее плоской или, по крайней мере, настолько близкой к плоской, насколько это возможно.

Доказательства плоскостности Вселенной также проявляются в так называемой критической плотности. По данным Технологического университета Суинберна, при критической плотности гипотетическая Вселенная была бы плоской и в конечном итоге перестала бы расширяться, но только через бесконечное время в Австралии. Если бы гипотетическая вселенная была более плотной, она была бы изогнутой, как сфера, и в конечном итоге схлопнулась бы сама на себя из-за своей гравитации — предполагаемое явление, известное как «Большое сжатие».

Но все измерения нашей реальной Вселенной предполагают, что ее плотность чуть ниже критической, а это означает, что Вселенная плоская и будет расширяться бесконечно.

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