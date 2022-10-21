Ученые рассказали, как самый мощный гамма-взрыв повлиял на атмосферу Земли

Рекордный гамма-всплеск, вероятно, сигнализировал о рождении черной дыры в коллапсирующей звезде почти 2 млрд лет назад.

Почти с первой минуты астрономы знали, что взрыв под названием GRB221009A был чем-то особенным. Теперь мы узнаем, насколько необычным это было, включая обнаружение того, как оно временно изменило верхние слои атмосферы нашей планеты, влияя на прохождение радиоволн.

Исследование доступно для чтения на ArXiv.org.

Гамма-всплески (GRB) связаны, возможно, с самым большим выбросом энергии из всех событий во Вселенной. Как следует из названия, большая часть энергии высвобождается в гамма-части спектра, где наши глаза ее не видят, а наши инструменты только недавно стали компетентными. Считается, что непосредственная причина кроется в мощных струях, высвобождаемых во время образования черных дыр, но возможно, что не все они вызваны одним и тем же типом события, и разные вещи могут вызвать образование черных дыр.

GRB221009A был обнаружен спутниками рентгеновского и гамма-излучения 9 октября. С тех пор инструменты, работающие в других частях спектра, настроились на наблюдение за послесвечением. Прозвище, которое астрономы дали этому событию, показывает, с каким благоговением они относятся к нему.

«В нашей исследовательской группе мы называли этот всплеск «Самым ярким из всех времен», потому что, когда вы смотрите на тысячи вспышек, которые гамма-телескопы обнаруживают с 1990-х годов, этот всплеск стоит особняком», — заявила аспирантка Северо-Западного университета Джиллиан Растинежад.

«Исключительно длинный гамма-всплеск 221009A — самый яркий из когда-либо зарегистрированных гамма-всплесков, а его послесвечение бьет все рекорды на всех длинах волн. Поскольку этот взрыв такой яркий и близкий, мы думаем, что это выпадающая раз в столетие возможность ответить на некоторые из самых фундаментальных вопросов, касающихся этих взрывов, от образования черных дыр до проверки моделей темной материи», — сказал Брендан О’Коннор из Университета Джорджа Вашингтона.

Причина этого события до сих пор неизвестна, но астрономы в настоящее время склоняются к объяснению, что очень массивная звезда коллапсировала, образовав черную дыру, а сопутствующие джеты направили излучение в нашем направлении.

Gemini South был лишь одним из многих телескопов, собиравших данные об этом событии. В архиве НАСА содержится 81 наблюдение десятков обсерваторий. У большинства других GRB всего несколько.

Хотя 2,4 млрд световых лет — это далеко почти по любым меркам, событие произошло намного ближе к нам по времени, чем к космическому рассвету. Это указывает на то, что самые мощные вспышки не ограничиваются условиями вскоре после образования первых звезд, а могут происходить в современной Вселенной.

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