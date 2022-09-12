Ученые рассказали о привычке, сокращающей жизнь на 28 лет

Вредные привычки способны значительно ухудшать состояние здоровья и отнимать годы жизни. Ученые из Каролинского института в Швеции выяснил, что увлечение алкоголем может сократить жизнь почти на 30 лет.

Швейцарские эксперты назвали алкоголь одним из главных врагов длинной и здоровой жизни.

Об этом пишет newinform.

Специалисты проанализировали продолжительность жизни людей, которые имели проблемы с алкоголем. Они собрали данные 1,1 млн пациентов из Дании, Финляндии и Швеции за 1987–2006 годы.

В ходе исследования специалисты выяснили, что у тех, кто регулярно употреблял спиртные напитки, продолжительность жизни была на 24–28 лет короче, чем у остальных. Ученые также указали на то, что алкоголь ухудшает качество жизни, так как наносит серьезный вред организму

Тревожным сигналом может стать непреодолимая тяга к спиртным напиткам, а также если человек выбирает вредную привычку в качестве своего хобби. Исследование показало, что в среднем британские мужчины с алкоголизмом проживают до 53 лет, а женщины – до 58 лет.

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