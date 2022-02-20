Ученые рассказали об одной из главных потерь человечества в области культуры

Примечательно, что исследование оказалось междисциплинарным, метод из экологии помог выяснить, сколько из всего разнообразия памятников литературы люди не видят сегодня.

Ученые их международной группы оценили, насколько масштабны культурные потери в области рыцарских романов, легенд и других рукописей про эпические подвиги.

Для того, чтобы это выяснить ученые применили метод «модели невидимых видов». Чаще его используют экологи, так как он помогает учитывать биоразнообразие территории.

Что же касается этого исследования, то ученые выяснили, что сильнее всего пострадали английские тексты. Так, английская культура потеряла 61% оригинальных историй. А оригинальных рукописей сохранилось всего 7 процентов.

Во время исследования ученые смоделировали полную картину литературной «популяции» европейского континента.

Ранее Курсор сообщал, что археологи в Абу-Даби обнаружили здания возрастом 8500 лет. Археологи из Департамента культуры и туризма (DCT) в Абу-Даби обнаружили новые доказательства существования самых ранних построек возрастом более 8500 лет.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Британии показали артефакты, раскрывающие секреты Стоунхенджа. На этой неделе в Британском музее открылась уникальная выставка «Мир Стоунхенджа«, которая может похвастаться 430 артефактами (две трети из них были предоставлены в аренду в общей сложности 35 учреждениями).

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