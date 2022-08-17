Ученые рассказали, почему дома стоит ходить голышом

Некоторые люди покупают для дома специальную одежду, другие донашивают то, в чём уже стыдно выйти на люди. Но учёные уверяют, что в домашней обстановке нет ничего лучше, чем ходить абсолютно голым.

Исследованием в данной области занимались научные специалисты из Соединённых Штатов Америки. Они провели эксперимент, в результате которого учёные выяснили, что человек должен ходить обнажённым как можно чаще. А так как на улице ходить в таком виде считается аморальным, то делать это можно дома.

Об этом пишет grodno24.

Дело в том, что хождение без одежды способно существенно укрепить человеческое здоровье. А вот любая одежда, в том числе нижнее бельё, только наносит вред организму. Известно, что синтетические ткани способны увеличить риск образования болезней мочевыводящих путей. А вот хлопчатобумажное бельё является отличной средой для размножения микроорганизмов.

Ходить в обнажённом виде очень полезно, так как за счёт этого организм восстанавливает свой кислотно-щелочной баланс. Кроме того, учёные рекомендуют отказаться от белья кормящим женщинам. Ведь это станет отличной профилактикой цистита и других воспалительных отклонений в молочной железе.

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