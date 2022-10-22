Ученые требуют признать океан живым существом

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты, на него приходится большая часть производства кислорода, и он обеспечивает значительное количество ресурсов в виде пищи, минералов и энергии.

Тем не менее наши океаны шокирующе недопредставлены, когда речь идет об экологических конвенциях международного масштаба. Чтобы выйти за рамки символических усилий и разработать руководящие принципы, которые действительно гарантируют, что будущие поколения смогут продолжать пожинать плоды функционирующих морских систем, наши отношения с океанами должны измениться на фундаментальном уровне.

В недавней статье, опубликованной в PLOS Biology, группа исследователей излагает свои аргументы в пользу новой структуры, которая нацелена именно на это.

«Поддержание статус-кво экологического права равносильно узаконенному уничтожению природы. Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана — это здоровье человека», — говорится в комментарии, написанном исследователями океанической политики Мишель Бендер и Рэйчел Бустаманте из американского Центра права Земли, а также исследователем водных ресурсов Келси Леонард из Университета Ватерлоо в Канаде.

По мнению ученых, одной из таких правовых рамок, которую сразу узнает большинство, является право на существование. Для большинства людей это этический принцип, лежащий в основе разработки законов по всему миру.

Согласно Закону Земли, Права Природы (одна правовая основа в рамках Закона Земли) признают природу как имеющую ценность просто из-за ее собственной внутренней ценности. Не в силу того, что оно может дать как собственность или ресурс, созревший для эксплуатации, а просто как «живое существо» само по себе.

«Основываясь на понимании законов Земли и прав природы, управление, ориентированное на океан, признает океан как живое существо, продвигая законы, политику и институциональные действия, которые сосредотачиваются на потребностях океана при принятии решений», — пишут авторы.

В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021-2030 годы Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития ООН. Решение было принято после первой оценки Мирового океана в 2015 году, отрезвляющего отчета, в котором оценивалась наша зависимость и воздействие на морские экосистемы на основе тем, которые включали изменение климата , продовольственную безопасность, загрязнение и эксплуатацию ресурсов.

Впоследствии Межправительственной океанографической комиссии было поручено разработать план повышения устойчивости морской деятельности. В результате комиссия предложила ряд задач и оптимистичных результатов для работы в ближайшие годы, таких как расширение Глобальной системы наблюдения за океаном и изменение отношений человечества с океаном.

По словам ученых, прежде чем начинать действовать на глобальном уровне, нужны общие ценности и представления о том, как выглядят здоровые отношения с океаном.

«Ясно, что все, что мы сейчас делаем, не совсем работает. Наши океаны меняются таким образом, что это не пойдет на пользу будущим поколениям, и прогнозируется массовая потеря океанских ресурсов на протяжении всей жизни наших детей», — отметили они.

Рассматривая десятилетие как возможность для фундаментальных изменений, Бендер, Бустаменте и Леонард утверждают, что нам необходимо изменить наше мышление с «собственности и обособленности» на «любящую взаимозависимость». По их мнению, это означает отношение к океану как к сущности, заслуживающей тех прав, уважения и даже почитания, которые большинство из нас считает само собой разумеющимися.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

Кроме этого, ученые сделали интересное предположение об эволюции жизни на Земле.

Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.