Ученые, возможно, разработали «систему раннего предупреждения» о сверхновых

Астрономы выяснили, как выглядят сверхновые звезды прямо перед тем, как они умирают.

Согласно новому моделированию, массивные звезды, которые являются прародителями нейтронных звезд, резко тускнеют в последние несколько месяцев перед взрывом. Итак, если массивная звезда исчезает в полной безвестности без лишнего шума, велики шансы, что на горизонте есть сверхновая.

Исследование было опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Красные сверхгиганты с массой от 8 до 20 масс Солнца являются одними из самых интересных для наблюдения. Эти звери подходят к концу своей жизни, и у них опасно заканчивается топливо, необходимое им для поддержания ядерного синтеза в их ядрах. В красных сверхгигантах это ядро ​​превращается в сверхплотную нейтронную звезду, примерно в 1,1–2,3 раза превышающую массу Солнца, упакованную в сферу диаметром всего 20 км.

Глядя на свет и пыль, которые возникают в результате смерти красного сверхгиганта постфактум, ученые установили, что красные сверхгиганты выделяют много газа и пыли в преддверии вспышки сверхновой, но временные рамки, в которых это происходит, непонятно.

Под руководством астрофизика Бенджамина Дэвиса из Ливерпульского университета Джона Мура в Великобритании группа исследователей использовала данные наблюдений и моделирование, чтобы реконструировать эволюцию умирающего красного сверхгиганта.

Они провели моделирование и обнаружили, что огромное облако материала вокруг звезды блокирует оптический свет в 100 раз и ближний инфракрасный свет в 10 раз непосредственно перед тем, как звезда станет сверхновой.

«Плотный материал почти полностью закрывает звезду, делая ее в 100 раз тусклее в видимой части спектра. Это означает, что за день до того, как звезда взорвется, вы, вероятно, не сможете увидеть, что она там была», — сказал Дэвис.

«До сих пор мы могли получать подробные наблюдения сверхновых только через несколько часов после того, как они уже произошли. С помощью этой системы раннего предупреждения мы можем быть готовы наблюдать за ними в режиме реального времени, направлять лучшие в мире телескопы на звезды-предшественники и наблюдать, как они буквально разрываются на наших глазах», — говорит Дэвис.

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