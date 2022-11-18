Ученые выдвинули новую гипотезу о смерти Брюса Ли

Величайший мастер боевых искусств всех времен, Брюс Ли внезапно скончался 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет. Причина смерти неизвестна, хотя было предложено множество гипотез.

Согласно новой гипотезе ученых, Брюс Ли мог умереть от того, что выпил слишком много воды. На данный момент эта предполагаемая причина смерти является спекулятивной и неподтвержденной.

Статья опубликована в Clinical Kidney Journal.

Авторы исследования изучили известные факты, связанные со смертью Ли. Например, хорошо задокументировано, что известный актер почувствовал головную боль и головокружение около 19:30. Затем он принял болеутоляющее под названием Equagesic, но через два часа он умер.

Вскрытие показало, что его мозг увеличился до 1 575 граммов, что намного выше среднего показателя — 1 400 граммов. Поэтому был сделан вывод, что Ли умер от отека, называемого отеком мозга, который возник из-за резкой реакции на Equagesic.

Однако авторы исследования отмечают, что он принял лекарство только после головной боли и головокружения, что может указывать на то, что его мозг начал опухать до того, как он принял таблетку. Кроме того, они говорят, что «отек мозга не может быть единственным результатом вскрытия, если действительно причиной смерти была повышенная чувствительность к Equagesic».

«Теперь мы предполагаем, основываясь на анализе общедоступной информации, что причиной смерти стал отек мозга из-за гипонатриемии. Другими словами, мы предполагаем, что неспособность почек выводить лишнюю воду убила Брюса Ли», — пишут исследователи.

Гипонатриемия возникает, когда потребление жидкости превышает способность почек фильтровать воду из крови. Обычно это происходит, когда человек выпивает огромное количество алкоголя за очень короткий промежуток времени, и хотя нет никаких доказательств того, что Ли делал что-либо подобное, авторы исследования говорят, что у него могло быть «множество факторов риска гипонатриемии» и поэтому у него могло развиться состояние «из-за употребления гораздо меньшего количества воды».

Например, исследователи отмечают несколько заявлений жены Ли и врачей о том, что актер отказался от твердой пищи и выживал только на морковном и яблочном соке. Они считают, что этот режим питания с низким содержанием растворенных веществ, известный как «диета с чаем и тостами», мог значительно увеличить шансы Ли на развитие гипонатриемии. Также сообщается, что звезда использовал мочегонные средства, чтобы избавить свое тело от натрия и сделать мышцы более рельефными.

«Подводя итог, у Ли было несколько факторов риска, предрасполагающих к гипонатриемии в результате вмешательства в механизмы водного гомеостаза, которые регулируют как потребление воды, так и выделение воды. Мы предполагаем, что Брюс Ли умер от особой формы почечной дисфункции: неспособности выделять достаточное количество воды для поддержания водного гомеостаза», — заявили исследователи.

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