Ученые вывели формулу наиболее здорового завтрака

Специалисты рассказали, как нужно завтракать, чтобы держать себя в тонусе в течение всех суток.

Более 50% всех людей на планете питаются с утра неправильно. К такому выводу пришли австралийские ученные.

Исследование специалистов показало: завтрак на самом деле очень важен для здоровья и метаболизма. От того, как человек завтракает, зависит его тонус, настроение и работоспособность в течение всех суток.

Главным условием для правильного первого после сна приема пищи является сбалансированность. По словам ученых, завтрак должен быть очень питательным и насыщать организм полезными веществами, но в то же время он не должен перегружать и угнетать метаболические процессы в теле. Большинство людей, по утверждениям специалистов, не соблюдают этого принципа.

«Первоначально с утра для пробуждения организма нужно выпивать стакан теплой воды или зеленого чая без сахара, и только затем готовиться к приему пищи. К завтраку нужно приступать через 1-2 часа после этого», — рассказали эксперты.

Кроме того, специалисты отметили, что многие люди отказываются от завтрака, но это совершенно не идет на пользу здоровью и обменным процессам.

«С утра такие люди не могут начать работу в нормальном режиме, а в течение дня переедают, из-за чего нарушается метаболизм. Это приводит к развитию серьезных заболеваний в более старшем возрасте, а также может стать причиной ожирения», — предостерегли авторы исследования.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.