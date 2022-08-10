Ученые выяснили, что у людей изменилось восприятие времени

Пандемия изменила то, как люди воспринимают течение времени, говорят эксперты. Когда в начале пандемии почти весь мир ушел на карантин, люди массово жаловались, что «время идет медленно».

Во время карантина люди чувствовали себя несчастными и одинокими, говорят ученые, и им казалось, что время тянется бесконечно. Ученые заинтересовались этим и попытались выяснить, почему время ощущалось именно так.

Об этом сообщила Scitechdaily.

Автор статьи, профессор из Федерального университета ABC в Сан-Паулу Андре Краво констатировал, что пандемия изменила то, как люди воспринимают течение времени. Он привел статистику, согласно которой 65% опрошенных заявили, что после первого месяца изоляции они стали по-другому воспринимать время, которое значительно замедлилось. Произошло это по понятным причинам – совершенно внезапно у людей «отобрали» возможность продолжать привычный образ жизни, включающий прогулки, работу, встречи с друзьями и развлечения.

Через определенное время чувства изменились, люди привыкли все время быть дома, нашли себе занятие, и вскоре к ним вернулось их привычное ощущение времени.

В ходе исследования 3855 человек согласились на участие и регулярно проходили тестирование на способность оценивать короткие хронологические интервалы, а также опрашивались на тему восприятия и настроения. Субъектов приглашали на еженедельные занятия, но многие отсеялись. В итоге основную статистику составили 900 человек. Отчет по первому набору ответов и второму, полученному через месяц, показал, что люди перестали воспринимать «тянущееся» время как нечто негативное, но оно все же «замедлилось», особенно у молодых испытуемых.

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