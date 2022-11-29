Ученые выяснили, как возникли океанские течения

Первые океанические потоки должны были появиться вместе с первыми океанами планеты, около 4–4,5 млрд лет назад, под влиянием тех же сил, которые движут их сегодня: ветры, приливы, глобальные различия в температуре и солености, а также вращение планеты.

Согласно данным Гавайского университета в Маноа, океанские течения ведут себя так же, как реки в больших водоемах. Их размер варьируется от небольших течений возле пляжей до потоков, охватывающих океан, таких как огромные круговороты или эллиптические циклы, которые извиваются между континентами. Например, в Североатлантическом круговороте вода течет на запад вдоль экватора, на север мимо восточного побережья США в Гольфстриме, обратно на восток вдоль Арктики, затем на юг мимо Европы и Африки в виде Канарского течения.

«Ветры, питаемые солнечной энергией, создают постоянные поверхностные течения, подобные круговоротам. При этом, различия в температуре и солености между экватором и полюсами Земли приводят к возникновению глубоководных течений, известных как термохалинная циркуляция. Чтобы завершить глобальный термохалинный цикл, может потребоваться тысяча лет», — сказал Джеймс Потемра, профессор Гавайского университета в Институте геофизики и планетологии Маноа.

Он добавил, что приливы создают меньшие течения, в то время как вращение Земли толкает круговороты по часовой стрелке в Северном полушарии и против часовой стрелки в Южном полушарии (так называемый эффект Кориолиса).

Роджер Фу, профессор кафедры наук о Земле и планетах Гарвардского университета, заявил, что, как только на планете появились первые океаны, они испытали на себе аналогичные силы. Таким образом, датировка появления течений сводится к определению времени рождения океанов.

«Раньше на Земле были такие же температурные градиенты, как и сейчас, потому что экватор горячее», — сказал Фу.

Профессор отметил, что по скромным оценкам, возраст океана составляет 3,8 млрд лет. Тем не менее, древние кристаллы циркона в Австралии свидетельствуют о том, что вода в океане существовала 4,4 млрд лет назад, или примерно через 100 млн лет после образования Земли.

«На очень раннем этапе истории Земли у нас были бы океаны», — сказал Фу и добавил, что модели первобытного течения были бы совсем другими. Континенты резко изменили положение, вероятно, все они в разное время объединялись в суперконтиненты с другими промежуточными конфигурациями. Это изменило бы пути, по которым шли поверхностные течения, и, например, между Старым и Новым мирами не осталось бы кармана, который мог бы создать Североатлантический круговорот.

«В масштабе миллиардов лет океанские течения будут совершенно неузнаваемы, потому что континенты были неузнаваемы», — сказал Фу.

По словам профессора, различные континентальные положения также изменили бы более глубокие океанские течения, например, термохалинные течения имели в основном незаблокированные пути от экватора к полюсам.

«Однако из-за времени, которое требуется континентам, чтобы заметно изменить конфигурацию, течения кажутся вечными в человеческих масштабах времени. Сегодняшние основные течения, вероятно, возникли… миллионы лет назад из-за какой-то перестройки континентов», — сказал Фу.

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