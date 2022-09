Ученые выяснили, могут ли люди жить на спутнике Сатурна

Согласно исследованию, спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни. В поисках внеземной жизни группа ученых обнаружила новые доказательства того, что подземные воды океана Энцелада содержат строительные блоки жизни. Исследование было опубликовано в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Энцелад — одна из главных целей человечества в поисках жизни в нашей Солнечной системе», — сказал Кристофер Р. Гляйн, соавтор исследования и ведущий специалист по внеземной океанографии.

«За годы, прошедшие с тех пор, как космический корабль НАСА «Кассини» посетил систему Сатурна, мы неоднократно поражались открытиям, которые стали возможными благодаря собранным данным», — добавил он.

Наблюдения, сделанные Кассини, показывают, что на Энцеладе есть покрытый льдом водный океан, который извергается в космос, образуя шлейф. Ученые анализировали образцы, когда шлейфы вырывались из трещин на ледяной поверхности.

«Мы узнали, что шлейф содержит почти все основные потребности жизни, какой мы ее знаем. Хотя бионеобходимый элемент фосфор еще предстоит идентифицировать напрямую, наша команда обнаружила доказательства его наличия в океане под ледяной коркой Луны», — говорит ученый.

Это открытие вносит вклад в одно из самых глубоких открытий в планетарной науке. В нашей Солнечной системе планеты очень часто имеют океаны под поверхностным слоем льда.

«При поиске обитаемых миров обычно руководствуются наличием жидкой воды. Помимо Земли, водные океаны также существуют в недрах некоторых ледяных тел (например, Энцелада, Европы и Титана) во внешней части Солнечной системы. Доказательства наличия океана наиболее убедительны на Энцеладе, где богатый водой шлейф вырывается из подповерхностного океана», — пишет ведущий автор Цзихуа Хао.

«Поиски внеземной обитаемости в Солнечной системе сместились, поскольку теперь мы ищем строительные блоки для жизни, включая органические молекулы, аммиак и серосодержащие соединения, а также химическую энергию, необходимую для поддержания жизни», — заявили исследователи.

Данные космического корабля «Кассини» показывают, что океан Энцелада содержит большинство требований для жизни. Но фосфор, жизненно важный компонент для обитаемости, не был обнаружен на спутнике Сатурна.

«Фосфор представляет собой интересный случай, поскольку предыдущая работа предполагала, что его может быть мало в океане Энцелада, что омрачает перспективы жизни», — сказал он.

Фосфор отвечает за многие творения на Земле, такие как ДНК и РНК, что делает его необходимым для всей жизни в нашем мире. Это питательное вещество в форме фосфатов часто является фактором, ограничивающим биологическую продуктивность.

