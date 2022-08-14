Ученые выявили растение, которое снижает уровень сахара в крови всего за 30 минут

Результаты нового исследования показали, что женьшень, который можно добавлять во многие блюда, помогает снизить уровень сахара всего за полчаса.

Об этом пишет grodno24.

Женьшень является корневым растением, которое известно тем, что полезно в качестве профилактики сахарного диабета. Красный сорт женьшеня, который выращивают в Корее, помогает нормализовать показатели за рекордно короткий промежуток времени. В ходе научного эксперимента группа добровольцев потребляла этот сорт травы до завтрака. Затем специалисты брали их кровь на анализ, и результат показывал, что уровень сахара у людей, страдающих сахарным диабетом II типа, приходил в норму за 30 минут. При этом часть участников пила американский женьшень, и он тоже показывал положительный эффект в предотвращении и лечении этого серьезного заболевания. Метаанализ женьшеня показал улучшение показателей триглицеридов, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности после его использования человеком. Ученые полагают, что действенность растения может быть связана с содержанием в нем растворимой клетчатки, которая способна связываться с липидами в пищеварительном тракте и выводить их из организма.

Однако это не единственное преимущество женьшеня. Применение экстракта растения помогает бороться с высоким систолическим артериальным давлением. Регулярное потребление травы приводит к его снижению. Это в свою очередь защищает человека от инфаркта и инсульта. Помимо прочего содержание большого количества антиоксидантов способствует улучшению работы иммунной системы, и прекращению образования аномальных клеток, что помогает предотвращать онкологию. Растение снижает риск развития рака на 16%. Однако важно принимать женьшень в небольших дозах, в противном случае можно столкнуться с диареей, бессонницей, головной болью, учащенным сердцебиением, скачками артериального давления и болью в груди.

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