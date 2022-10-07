Ученых заинтересовало видео, на котором косатки охотятся на больших белых акул

Ученые внимательно изучили кадры с вертолетов и беспилотников, на которых косатки нападают на больших белых в заливе Моссел, Южная Африка.

Хотя видео с дрона был выпущен в июне, оно показало лишь часть часовой охоты нескольких акул, преследуемых стаей из пяти косаток. По мнению ученых, это может свидетельствовать о том, что хищничество распространяется среди местного сообщества косаток. Если это распространится еще дальше, то может оказать значительное влияние на популяцию акул.

Статья об исследовании, которым руководила Элисон Таунер, недавно была опубликована в журнале Ecology.

Кроме того, было замечено, что когда отдельные косатки дважды приближались к большим белым, акулы продолжали медленно кружить вокруг косаток, оставаясь близко и постоянно держа их в поле зрения. Возможно, по иронии судьбы, это защитная стратегия, которую также часто используют морские черепахи и тюлени, когда к ним приближаются акулы. И хотя это может сработать, когда на них охотится только один хищник, тот факт, что косатки охотились стаей, вероятно, сделал его неэффективным.

В подтверждение предыдущих наблюдений, которые предполагают, что акулы, как правило, покидают районы, где происходили такие события, было обнаружено, что, хотя большие белые акулы были замечены в этом районе каждый день в течение нескольких недель до зарегистрированной охоты, только одна была замечена в последующие 45 дней.

Основные моменты видео можно увидеть ниже.

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