Учительница физкультуры поделилась простым способом похудения

16:57, Сегодня
Общество
похудение фото
Фото: pixabay.com

Австралийка, преподающая физкультуру, уверена, что в эффективной борьбе с лишними килограммами поможет грамотная организация кухонных шкафов и правильное расположение продуктов.

Учительница физкультуры из австралийского города Голд-Кост в штате Квинсленд Белинда Нортон назвала очень простой способ похудеть.

Главное – это порядок на кухне, пишет Daily Mail.

43-летняя Нортон отмечает, что именно благодаря этому она изменила свои пищевые привычки, избавилась от лишних кило и улучшила свое здоровье.

«Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз на день. Эти действия влияют на наши глаза и желудок», — подчеркнула австралийка.

Она рассказала о своей системе размещения продуктов на полках. Так, на видное место следует располагать самые полезные и часто используемые при готовке ингредиенты. Например, орехи, семена чиа, специи, овсяные хлопья. На нижние полки класть продукты, которые используются реже. Это могут быть бобовые, макаронные изделия. Главный секрет — держать на уровне глаз органическую пищу. Когда вы заполняете полки такими продуктами, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор, уверяет Нортон.

Ранее курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки.

Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.