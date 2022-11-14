Учительница физкультуры поделилась простым способом похудения

Австралийка, преподающая физкультуру, уверена, что в эффективной борьбе с лишними килограммами поможет грамотная организация кухонных шкафов и правильное расположение продуктов.

Учительница физкультуры из австралийского города Голд-Кост в штате Квинсленд Белинда Нортон назвала очень простой способ похудеть.

Главное – это порядок на кухне, пишет Daily Mail.

43-летняя Нортон отмечает, что именно благодаря этому она изменила свои пищевые привычки, избавилась от лишних кило и улучшила свое здоровье.

«Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз на день. Эти действия влияют на наши глаза и желудок», — подчеркнула австралийка.

Она рассказала о своей системе размещения продуктов на полках. Так, на видное место следует располагать самые полезные и часто используемые при готовке ингредиенты. Например, орехи, семена чиа, специи, овсяные хлопья. На нижние полки класть продукты, которые используются реже. Это могут быть бобовые, макаронные изделия. Главный секрет — держать на уровне глаз органическую пищу. Когда вы заполняете полки такими продуктами, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор, уверяет Нортон.

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