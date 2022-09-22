Украинские десантники рассекретили кадры, как уничтожали россиян во время контрнаступления на Харьковщине

Соответствующее видео командование ДШВ ВСУ обнародовало в Фейсбуке.
«Мы не считали цели, не было времени…», — артиллеристы ДШВ ВСУ уничтожили много целей, а их ПВО — несколько самолетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что они прикрывали своим огнем подразделения ВСУ. Во время контрнаступательной операции работала российская авиация.
Пара штурмовиков Су-25 противника были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, добавили военнослужащие.
Отметим, что во время масштабного контрнаступления ВСУ освободили города Харьковщины, в частности Балаклею, Изюм, Купянск, Волчанск, поселки Великий Бурлук и Двуречная, села в Дергачевской и Золочевской громадах.
«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».
Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!