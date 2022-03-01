Украинские спецслужбы смогли сорвать покушение на Зеленского

Покушение готовила «элитная группа «кадыровцев». Однако представители российского ФСБ, не желающие участвовать в войне передали информацию украинской стороне об этом.

Украинские спецслужбы смогли уничтожить группу боевиков-кадыровцев, которые хотели ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» секретарь совета национальной безопасности Алексей Данилов.

По словам Данилова, диверсанты разделились на две группы. Одну из них украинским военным удалось уничтожить в Гостомеле, Киевская область. О местонахождении второй группы он не рассказал, но отметил, что они находятся «под прицелом».

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