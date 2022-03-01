В Европе поддержали резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Результаты голосования за соответствующую резолюцию объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола. Так,» за «это решение проголосовали 637 депутатов Европейского парламента.

Европейский парламент проголосовал за резолюцию под названием «Российская агрессия против Украины». Таким образом он предоставил Украине статус кандидата в Европейский союз.

За документ проголосовали 637 депутатов, против высказались 13 депутатов, а 26 депутатов воздержались.

В резолюции сказано, что решение было принято в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг. Далее будет продолжаться работа над интеграцией рынка Украины в рынок ЕС.

Кроме того, будут продолжаться дипломатические усилия по прекращению войны в Украине, а также возвращению под контроль официальных властей всех территорий.

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