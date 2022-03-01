В Европе поддержали резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС

Европейский парламент проголосовал за резолюцию под названием «Российская агрессия против Украины». Таким образом он предоставил Украине статус кандидата в Европейский союз.
За документ проголосовали 637 депутатов, против высказались 13 депутатов, а 26 депутатов воздержались.
В резолюции сказано, что решение было принято в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг. Далее будет продолжаться работа над интеграцией рынка Украины в рынок ЕС.
Кроме того, будут продолжаться дипломатические усилия по прекращению войны в Украине, а также возвращению под контроль официальных властей всех территорий.
Ранее Курсор сообщал, что США и ЕС рассматривают возможность отключения России от SWIFT.
Кроме того, мы писали, что посол Украины в Израиле разочарован тем, что Иерусалим не отправит военную помощь Киеву.
Еще напомним, что Кремль отрицает нанесение ударов по гражданским объектам в Украине, несмотря на доказательства.
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