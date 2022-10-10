В египетском храме обнаружена уникальная находка

Недавно найденное место поклонения было названо исследователями «Соколиным храмом» из-за найденного материала, который предполагает ритуальную функцию, связанную с культом сокола, и датируется четвертым-шестым веками нашей эры. В это время город был частично оккупирован блемми, кочевой группой людей из нубийского региона, которые распространились во многие другие районы восточной пустыни Египта.

Работа была опубликована в the American Journal of Archaeology.

Это открытие дает новое представление о религиозных обрядах блемми и о том, как они объединили их с египетской системой верований. Самой невероятной находкой, давшей название храму, было обнаружение 15 соколов, большинство из которых были обезглавлены и зарыты в храме. Захоронения мумифицированных соколов находили и в других храмах, но обычно только в одном. Нахождение нескольких птиц вместе с яйцами — уникальное открытие.

«Материальные находки особенно примечательны и включают в себя такие подношения, как гарпуны, статуи в форме куба и стела с указаниями, связанными с религиозной деятельностью», — говорится в заявлении профессора Джоан Оллер Гусман, директора исследовательской группы проекта Sikait.

Среди материальных находок особенно интригует стела. Считается, что на стеле изображено шествие богов и есть надпись: «Здесь нельзя варить голову». Подобный запрет в религиозном храме не встречался ранее в Беренике и подразумевает, что выполнение этого ритуала в храме было нечестивым действием. Скорее всего, это было исполнено в другом месте.

По словам профессора Оллера, «все эти элементы указывают на интенсивные ритуальные действия, сочетающие египетские традиции с вкладом блемми, поддерживаемые теологической основой, возможно, связанной с поклонением богу Хонсу. Открытия расширяют наши знания об этих полукочевых людях, блемми, живших в восточной пустыне во времена заката Римской империи».

Рабочая гипотеза команды состоит в том, что это святилище старше и использовалось по-другому до того, как прибыли блемми и переделали его для своих религиозных церемоний. Поскольку египетские религиозные церемонии продолжали происходить в то же время в Беренике, возможно, что эти полукочевые люди включали в свою практику египетские традиции, добавляя новые ритуалы.

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