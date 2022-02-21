В Калифорнии большой черный медведь терроризирует целый город

Начиная еще с лета 2021 года большой черный медведь по прозвищу «Танк Хэнк» стал двухсоткилограммовой проблемой для жителей калифорнийского городка Саут-Лейк-Тахо.

Большой черный медведь начал терроризировать жителей небольшого города в Калифорнии. Он вламывается в дома, ища еду, оставляя после себя бардак. При чем жители не могут ничего сделать, если медведь уже решил пойти вперед.

Его пытались останавливать пейнтбольными шариками с краской, сиренами и электрошокерами. Однако медведь на это практически не реагирует.

Теперь представители местной власти пытаются поймать медведя, чтобы его усыпить.

Хэнк – очень крупный медведь. Он весит больше двухсот килограмм. Ему очень нравится человеческая еда, поедая которую, он смог набрать вес.

Важно, что медведь приходил лишь за едой, а на людей не нападал ни разу. Несмотря на это, местные власти считают его опасным.

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