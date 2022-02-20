В Китае из соленого озера спасли снежного барса

Сейчас жизненные показатели снежного барса стабильны и он выздоравливает. Если все и дальше будет хорошо, его выпустят на волю. Но если окажется, что у животного есть какие-то хронические заболевания, его оставят под присмотром людей.

Снежный леопард, который попалв соленое озеро, был спасен местными жителями и полицией. Животное угодило в ловушку в провинции Цинхай, северо-восток Китая.

Барса заметили во время обхода озера Фэйцуй. Он лежал на отмели. Животное выглядело очень слабым. Шерсть пропиталась большим количеством соленой воды. Возможно, он даже выпил ее. Заметившие его местные сразу же обратились за помощью.

Барс сопротивлялся. Несмотря на то, что ему однозначно было плохо, он не хотел подпускать к себе людей. Отметим, что температура воздуха на тот момент была -10 градусов по Цельсию.

Для того, чтобы поймать животное ушло 6 часов. Ночью барса повезли в Голмуд для оказания экстренной помощи. Сейчас животное выздоравливает.

Отметим, что в КНР снежные барсы находятся под государственной защитой

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