Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран

Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения. Это касается самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.
«В качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — заявили в Росавиации.
Так, полеты перевозчиков из этих стран теперь могут выполняться только после получения специального разрешения Росавиацией или МИД России.
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