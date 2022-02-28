Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран

В России зеркальной мерой ответили на запрет полетов российских самолетов над ЕС, Канадой и другими странами. Теперь авиаперевозчикам из 36 стран потребуется разрешение на полет над РФ.

Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения. Это касается самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады.

«В качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — заявили в Росавиации.

Так, полеты перевозчиков из этих стран теперь могут выполняться только после получения специального разрешения Росавиацией или МИД России.

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