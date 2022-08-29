В США на митинге веганов мужчина начал есть мясной шашлык

В США мясоед-активист чуть было не сорвал митинг веганов, которые были недовольны деятельностью всемирно известного бренда.

В штате Нью-Йорк веганы собрались на акцию протеста, потому что их возмутила компания Nike, не отказавшаяся использовать продукты животноводства при пошиве одежды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты требовали отказаться от употребления мяса, а также освободить зверей и птиц с ферм. Однако, среди них оказался искусный провокатор, начавший есть на глазах митингующих мясной шашлык.

Разумеется, это возмутило окружающих, которые попытались всеми способами воздействовать на мужчину. Например, женщина-веган на видео начала утверждать, что у мужчины половой орган маленьких размеров.

«Ты отвратительный! Кто ты по-твоему? Ты просто трус», – сказала она.

Однако, на любителя мяса это не подействовало и он преспокойно продолжил наслаждаться едой.

Ранее мы сообщали, что в Швейцарии пропалестинские активисты протестовали перед мероприятием Всемирной сионисткой организации, которое было посвящено 125-летию Первого сионистского конгресса. Участники акции использовали палестинские флаги и антиизраильские плакаты.

Также «Курсор» рассказывал, что ученые назвали самое вредное мясо для человеческого здоровья.

Кроме этого, мы сообщали, что в США вор забрался в ресторан быстрого питания, приготовил себе покушать и уснул.