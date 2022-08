В США на митинге веганов мужчина начал есть мясной шашлык

В штате Нью-Йорк веганы собрались на акцию протеста, потому что их возмутила компания Nike, не отказавшаяся использовать продукты животноводства при пошиве одежды.

Об этом сообщает Daily Mail.

Активисты требовали отказаться от употребления мяса, а также освободить зверей и птиц с ферм. Однако, среди них оказался искусный провокатор, начавший есть на глазах митингующих мясной шашлык.

Разумеется, это возмутило окружающих, которые попытались всеми способами воздействовать на мужчину. Например, женщина-веган на видео начала утверждать, что у мужчины половой орган маленьких размеров.

«Ты отвратительный! Кто ты по-твоему? Ты просто трус», – сказала она.

Однако, на любителя мяса это не подействовало и он преспокойно продолжил наслаждаться едой.

