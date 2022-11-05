В США заявили, что большинство НЛО имеют простые объяснения

Спецслужбы и ученые годами наблюдали загадочные события и всегда поднимались вопросы о возможном посещении Земли инопланетянами.

По словам анонимных источников, которые знакомы с исследованиями Пентагона и американских спецслужб, представители правительства Соединенных Штатов считают, что большинство неопознанных летающих объектов (НЛО) — дроны, которые используют другие страны, метеозонды или другие воздушные суда.

Об этом сообщает издание The New York Times.

В частности, некоторые из НЛО связывают с разведывательными дронами, которые запускает Китай. Спецслужбы США предполагают, что Китай делает это для того, чтобы получить данные о подготовке американских военных пилотов.

Некоторые из НЛО могут быть простыми оптическими иллюзиями. По словам экспертов, большинство из событий были помечены как «неопознанные» только из-за того, что сенсоры не собрали достаточно информации об этих объектах.

Сообщается, что большая часть отчетов о наблюдении НЛО до сих пор засекречена. Это сделано для того, чтобы страны, посылающие свои разведывательные аппараты, не знали, что их деятельность была раскрыта.

Ранее Курсор писал, что ученые предположили, как инопланетяне могут общаться между собой. Британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.

Стало известно, что NASA организовало команду «ловцов НЛО». Перед созданной командой стоит гигантская задача, учитывая огромное количество имеющихся данных.

Курсор сообщал, что британский миллионер собирается охотиться на НЛО с помощью военного радара.

Напомним, что ученые засекли странный сигнал из космоса, похожий на сердцебиение.