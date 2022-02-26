Турция перекрыла проход российских военных кораблей в Черное море

Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море и оказывает Украине весомую военную и гуманитарную помощь.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«Спасибо моему другу, господину Президенту Реджепу Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!», – написал Владимир Зеленский в twitter.

Также Курсор писал, что Германия решилась на то, чтобы не блокировать отключение России от международной платежной системы SWIFT. Это была последняя страна, которая ранее блокировала это решение.

Кроме того, наш портал писал, что израильская группа помощи вылетела в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам.

Еще напомним, что Нидерланды отправят Украине зенитные ракеты Stinger.

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