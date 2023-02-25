В Турции произошло новое землетрясение: что известно

В субботу, 25 февраля, на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Эпицентр залегал на глубине 10 километров. О разрушениях и жертвах пока не сообщали. В Израиле подземные толчки не ощущались.

«Курсор» писал ранее, что при расчистке завалов зданий в Турции и Сирии, разрушенными землетрясениями, спасатели продолжают находить тела погибших. Их число уже превысило 50 тысяч человек. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, число погибших достигло 44 218 человек, а в Сирии — 5914 человек.

Еще мы писали, что с начала февраля было зафиксировано шесть землетрясений в Израиле, но все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.

Напомним, опрос показал, что после серии землетрясений, ощущавшихся в Израиле в последние недели, израильтяне предпочитают искать квартиры в новых домах.

Читайте также, что исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме создали новую систему, с помощью которой можно фиксировать подводные землетрясение в момент их зарождения. Такая система подарит людям на суше драгоценное время, чтобы добраться до какой-то возвышенности и укрыться от приближающегося цунами.