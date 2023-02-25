Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 50 тысяч человек

При расчистке завалов зданий в Турции и Сирии, разрушенными землетрясениями, спасатели продолжают находить тела погибших. Их число уже превысило 50 тысяч человек.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Турции, число погибших достигло 44 218 человек, а в Сирии — 5914 человек.

Турецкие власти заявили, что начали строительство новых жилых домов для тех, кто потерял свои дома в результате землетрясения и выжил. Более полутора миллиона турок остались без крова над головой.

Напомним, что 6 и 7 февраля землетрясения в Турции и Сирии привели к разрушению многих домов. В провинции Газиантеп город Нурдаги будет полностью разрушен и затем восстановлен с нуля. Власти начали масштабное расследование и аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

Также с начала февраля было зафиксировано шесть землетрясений в Израиле, но все они были относительно слабыми. Однако, ученые предупреждают, что такая плотная серия подземных толчков может являться предвестником приближающегося мощного землетрясения, которое может произойти в течение ближайшего года.

«Курсор» писал о том, что землетрясения позволили лучше изучить ядро Земли. Последнее время Землю сотрясают сильные землетрясения, однако это помогло ученым сделать несколько новых открытий.

Ученые из Университета Канберры исследовали внутреннее ядро Земли с помощью сейсмометров и обнаружили, что оно состоит из нескольких слоев, покрывающих железо-никелевый шар диаметром 650 км. Это одно из самых значимых открытий за последнее время, поскольку свойства внутреннего ядра Земли были загадкой на протяжении нескольких десятилетий. Для более подробного изучения структуры внутреннего ядра использовались несколько сейсмометров.