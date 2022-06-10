В тюрьме Аялон при загадочных обстоятельства умер раввин-многоженец

Дело Амбаша прогремело в 2011 году, и на свободу он должен был выйти в 2037 году. Такой большой срок последователь бреславских хасидов Даниэль Амбаш получил за сексуальные преступления.

Основатель иерусалимской секты Даниэль Амбаш, у которого было сразу 6 жен и 20 детей, внезапно скончался в тюрьме Аялон. Он был найден мертвым в своей камере. Напомним, что Амбаш был приговорен к 26 годам тюрьмы в 2013 году за сексуальные преступления.

Так, он насиловал и издевался над женщинами, которые входили в его секту. Кроме того, в секте издевались над детьми.

В полиции ранее заявляли, что дело Амбаша – это череда самых серьезных сексуальных преступлений в истории Израиля.

Важно, что в деле были замешаны девять подозреваемых. Среди них двое мужчин, которые помогали раввину-преступнику, а также шесть женщин. Они остались приверженцами раввина даже после суда.