Варианты SARS-CoV-2 по-прежнему легко передается между млекопитающими — ученые

Ученые изучили, как белки вирусных шипов в нескольких вариантах SARS-CoV-2 взаимодействуют с рецепторами клеток-хозяев, известными как ACE2, как у людей, так и у различных летучих мышей рода Rhinolophus.

Ученые считают, что летучие мыши впервые передали SARS-CoV-2 людям в декабре 2019 года, и, хотя с тех пор вирус эволюционировал в несколько вариантов, таких как Дельта и Омикрон, новое исследование показывает, что вирус по-прежнему легко передается между млекопитающими. Ученые из Рочестерского технологического института (RIT) разработали компьютерное моделирование, которое показывает, что коронавирусы используют свои шиповидные белки, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам как у летучих мышей, так и у людей практически одинаково.

Результаты были опубликованы в исследовании Королевского общества Open Science недавним выпускником RIT Мадхусуданом Раджендраном (биоинформатика) и доцентом Грегори Бэббитом из Школы наук о жизни Томаса Х. Госнелла.

«Результаты были неожиданными. Мы надеялись увидеть действительно крутую адаптивную эволюцию, так как вирус стал больше привыкать к людям и меньше к летучим мышам, но на самом деле мы увидели, что особых изменений не произошло», — сказал Бэббит.

«Если вы посмотрите на филогенетические отношения летучих мышей с людьми, мы увидим, что мы довольно далеко друг от друга на дереве млекопитающих. что будет широко распространена межвидовая инфекционность, и литература показала, что этому есть много доказательств», — добавил он.

Ученые использовали метод компьютерного моделирования, получивший название молекулярная динамика, чтобы поместить белки в сольватированную симуляцию, а затем наблюдать за их движением. Подход использует высокопроизводительные вычисления на графических процессорах, чтобы показать, что каждый атом делает с течением времени. Бэббит сказал, что такой подход позволяет ученым изучать вопросы, на которые невозможно ответить в традиционной лаборатории.

«Было бы опасно проводить эксперименты, в которых мы повторно заражаем летучих мышей человеческими вирусными штаммами, поэтому наши компьютерные симуляции предложили гораздо более безопасную альтернативу», — сказал Бэббит.

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