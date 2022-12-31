ВИЧ-инфекция оставляет «память» в клетках

Хотя антиретровирусная терапия сделала ВИЧ управляемым заболеванием, люди, живущие с ВИЧ, часто страдают от хронического воспаления.

Это может подвергнуть их повышенному риску развития сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и нейрокогнитивная дисфункция, что влияет на продолжительность и качество их жизни.

Теперь новое исследование в Cell Reports объясняет, почему может происходить хроническое воспаление и как подавление или даже искоренение ВИЧ в организме может не решить эту проблему.

В своем исследовании исследователи из Университета Джорджа Вашингтона показывают, как белок ВИЧ постоянно изменяет иммунные клетки таким образом, что они чрезмерно реагируют на другие патогены. Исследование показало, что когда белок вводится в иммунные клетки, гены в тех клетках, которые связаны с воспалением, включаются или экспрессируются. Эти провоспалительные гены остаются экспрессированными, даже когда белок ВИЧ больше не находится в клетках.

По мнению ученых, эта «иммунологическая память» об исходной ВИЧ-инфекции является причиной того, что люди, живущие с ВИЧ, подвержены длительному воспалению, что повышает риск развития сердечно- сосудистых заболеваний и других сопутствующих заболеваний.

«Это исследование подчеркивает важность того, чтобы врачи и пациенты осознали, что подавление или даже устранение ВИЧ не устраняет риск этих опасных сопутствующих заболеваний. Пациенты и их врачи должны по-прежнему обсуждать способы уменьшения воспаления, а исследователи должны продолжать поиск потенциальных терапевтических целей, которые могут уменьшить воспаление и сопутствующие заболевания у ВИЧ-инфицированных пациентов», — говорит Майкл Букринский, автор исследования и профессор микробиологии, иммунологии и тропической медицины в Школе медицины и здравоохранения GW.

Для исследования исследовательская группа выделила иммунные клетки человека in vitro и подвергла их воздействию белка ВИЧ Nef. Количество Nef, введенного в клетки, аналогично количеству, обнаруженному примерно у половины ВИЧ-инфицированных людей, принимающих антиретровирусные препараты, у которых ВИЧ-нагрузка не определяется. Через некоторое время исследователи ввели бактериальный токсин, чтобы вызвать иммунный ответ клеток, подвергшихся воздействию Nef. По сравнению с клетками, которые не подвергались воздействию белка ВИЧ, клетки, подвергшиеся воздействию Nef, продуцировали повышенный уровень воспалительных белков, называемых цитокинами. Когда команда сравнила гены клеток, подвергшихся воздействию Nef, с генами клеток, не подвергшихся воздействию Nef, они идентифицировали провоспалительные гены, которые были в состоянии готовности к экспрессии в результате воздействия Nef.

По словам Букринского, результаты этого исследования могут помочь объяснить, почему некоторые сопутствующие заболевания сохраняются после других вирусных инфекций , включая COVID-19.

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