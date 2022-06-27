Врачи рассказали, отказ от каких продуктов поможет выглядеть на 10 лет моложе

Тонкие линии и морщины появляются под воздействием ряда внешних факторов, от воздействия солнечных лучей до стресса, но плохо сбалансированная диета может ускорить их развитие и сделать ваш цвет лица одутловатым и постаревшим.

Не знаете, какие обработанные продукты следует сократить, чтобы похвастаться здоровой и сияющей кожей? SheFinds.com собрали главных виновников, которых нужно знать в вашем рационе, чтобы вы случайно не вызвали преждевременное старение.

Сахар и искусственный подсластитель

Сахар и продукты с искусственными подсластителями являются не только одной из основных причин увеличения веса, но они также могут нанести ущерб вашему цвету лица, приводя к прыщам и даже появлению тонких линий и морщин, независимо от вашего возраста.

Обработанное мясо

Обработанное мясо может содержать скудное количество белка, но оно также содержит ингредиенты, которые оказались вредными как для здоровья вашего кишечника, так и для вашей кожи, как и сладкие продукты.

Молочные продукты

Несмотря на то, что молочные продукты менее обработаны, чем другие продукты в этом списке, они также могут иметь некоторые неприятные побочные эффекты на кожу, особенно в виде воспалений, прыщей и появления морщин.

Напомним, мы сообщали, что эндокринологи назвали продукты, полезные для щитовидной железы. Витамины, которые содержатся в натуральных продуктах, способны поддержать правильную и стабильную работу щитовидки.

Также сообщалось, что у детей с ожирением чаще развивается деменция. К 2050 году число случаев деменции во всем мире утроится и превысит 150 миллионов человек. Поскольку лекарство еще не изобрели, все больше внимания уделяется факторам образа жизни, которые снижают риск.