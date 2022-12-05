Врачи рассказали, сколько яиц в день можно есть и когда они становятся вредными

Яйца – это самый простой и бюджетный способ получить полезный белок. Но злоупотреблять ими тоже нельзя.

Ученые решили развеять все мифы о якобы вреде яиц и возможных негативных влияниях на сердечно-сосудистую систему. Исследование показало, что этот простой продукт может снизить риск инсульта и сердечного приступа.

Участников эксперимента разделили на две группы: одни съедали до 5 яиц в неделю, а другие ели только в исключительных случаях. Интересно, что у первых риск сердечных заболеваний был на 10% ниже.

Ученые также отмечают, что яйца вполне безопасно употреблять в пищу на завтрак. Такая составляющая завтрака будет хорошо насыщать организм и убережет от ощущения голода. Длительное ощущение сытости, остающееся после употребления яиц, обусловлено низким содержанием углеводов в составе. Также в них содержаться такие ценные компоненты, как фолиевая кислота, витамины B5, В12, В2, фосфор, селен и цинк. А составе желтка немало холина, защищающего печень от возможных отложений жира.

В день можно съедать не больше 1 – 2 яиц. Прежде всего, яичный белок – аллергенный продукт и, если есть его постоянно в больших количествах, можно спровоцировать аллергическую реакцию, отмечают эксперты.

Также врачи предостерегают от потребления сырых яиц, особенно натощак. Это связано с высоким риском заражения сальмонеллезом. Также вред могут нанести антибиотики, которыми часто «подкрепляют» продукт. При попадании в организм они могут угрожать проблемами в желудочно-кишечном тракте и снижением иммунитета.

Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение термически обработанным яйцам, которые сварены всмятку. Также безопасно готовить омлет с зеленью или вареные яйца с овощами на завтрак.

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