Назван худший тип десерта, который подвергает риску ваше здоровье

Чтобы узнать больше о том, какой тип десерта может быть особенно вредным для нашего самочувствия, SheFinds.com поговорили с диетологом Эшли Велтер.

Десерты с добавлением начинки

Когда вы добавляете начинку в десерт, предупреждает Уэлтер, вы обычно только ухудшаете ситуацию, увеличивая содержание сахара и жира.

«Любой тип десертов с добавлением начинки будет содержать больше жира, калорий и сахара, — отмечает она. — Например, пирожное с мороженым, карамельным соусом и орехами будет гораздо более вредным для здоровья, чем простое пирожное». И в отличие от того, когда вы печете пирожные дома, ресторан, скорее всего, наполнит ваш десерт всеми начинками, которые они могут предложить.

Хотя это, конечно, не убьет вас, тем более некоторые торжества просто требуют печенья или пирожных со всеми начинками, важно, чтобы вы не сделали привычкой заказывать эти переполненные начинками десерты. В противном случае можно столкнуться с серьезными осложнениями со здоровьем. «Потребление избыточных калорий, жиров и сахара может со временем повлиять на талию, — отмечает Велтер. — Кроме того, частое употребление слишком большого количества сахара может подвергнуть вас риску диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и жировой болезни печени». Даже в краткосрочной перспективе наше пристрастие к сладкому может ухудшиться, если мы доведем его до крайности. «Слишком много сахара также может вызвать усталость, так как вы чувствуете прилив сахара сразу после его употребления, а через пару часов он падает», — предупреждает она.

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