Журналиста арестовали после посещения Храмовой горы

По словам Арнона Сигала, его задержали за то, что он снял арест двух евреев, которые молились в самом святом месте иудаизма.

Журналиста и активиста Арнона Сигала задержали и доставили в полицейский участок после посещения Храмовой горы.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что для Сигала, который регулярно посещает Храмовую гору, это первый арест. Перед задержанием журналист сфотографировал двух евреев, которые читали молитву «Шма Исраэль».

«Меня только что освободили из-под стражи в полиции. Ранее меня задержали у выхода на Храмовую гору за «предполагаемые действия, которые могут нарушить общественный порядок», а мой мобильный телефон был конфискован. причина моего задержания: я снимал на горе несправедливость полиции по отношению к невиновным мирным жителям. Меня освободили благодаря удостоверению журналиста, но что делать гражданскому лицу, у которого его нет?» — написал позже Сигал в Facebook.

В свою очередь в Ассоциации журналистов осудили поведение правоохранителей.

«Призываем полицию не препятствовать работе журналистов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Бен-Гвир заявил: «Наше правительство не сдастся перед угрозами ХАМАСа. Храмовая гора — самое важное место для народа Израиля, мы поддерживаем свободу передвижения для мусульман и христиан, но и евреи имеют право подниматься на гору, а с теми, кто угрожает, нужно бороться железной рукой».

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.