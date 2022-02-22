«Маккаби Тель-Авив» отпустил в сборную Израиля только одного игрока

После очередных переговоров между Баскетбольной ассоциацией Израиля и «Маккаби Тель-Авив» было решено, что один игрок все же сыграет за сборную в пятницу, и это Джейк Коэн.

На днях «Маккаби Тель-Авив» заявила, что, несмотря на договоренность с Баскетбольной ассоциацией Израиля, не отпустит Джейка Коэна и Йифтаха Зива в сборную Израиля перед пятничной игрой с Германией. Все потому, что Анджело Клояро получил травму и, скорее всего, не сможет сыграть с турецкой «Анадолу» в этот четверг в Евролиге. «Кроме того, Роман Соркин дал положительный результат на коронавирус и страдает от симптомов. Естественно, есть риск, что он мог заразить других игроков и, конечно же, они будут проверены», — заявили в клубе.

Баскетбольная ассоциация Израиля раскритиковала решение «Маккаби Тель-Авив» не отпускать игроков, назвав это неприемлемым шагом, поскольку ранее они заключили соглашение.

Вчера, 21 февраля, после очередных переговоров между Баскетбольной ассоциацией Израиля и клубом «Маккаби Тель-Авив» был найден компромисс. Так, один игрок «Маккаби» все же сыграет за сборную в пятницу, и это Джейк Коэн.

Сегодня Коэн дважды потренируется со сборной, в среду вылетит с «Маккаби» в Турцию и вернется к пятничному поединку.

Israel National Team practice — Boston Celtics draft stash Yam Madar in action back in the Holy Land from Partizan Belgrade in Serbia. pic.twitter.com/K3dMmD2lxR — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) February 21, 2022

Как ранее писал Курсор, в Хайфе между болельщиками «Хапоэль Тель-Авив» и полицией возникла серьезная потасовка после матча. Видео инцидента опубликовали в сети.

Курсор также писал, что «Манчестер Юнайтед» позволит Криштиану Роналду уйти, если клуб не сможет пройти квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

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