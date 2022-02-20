Дубль Обамеянга помог Барселоне разгромить Валенсию

В составе каталонцев отличились Де Йонг и Педри. На счету Обамеянга дубль. «Летучие мыши» ответили единственным точным ударом Солера.

«Барселона» на чужом поле одолела «Валенсию» 1:4 в 25-м туре испанской Примеры. Победа над «Валенсией» позволила подопечным Хави подняться в зону Лиги чемпионов.

Пьер-Эмерик Обамеянг забил свои первые два гола за «Барселону» в убедительной победе над «Валенсией» со счетом 4:1 в воскресенье, подняв свою команду на четвертое место в Ла Лиге.

Это были восьмой и девятый голы в сезоне для бывшего нападающего «Арсенала», который в последний раз забивал в ворота «канониров» в октябре во во время победного матча над «Астон Виллой» со счетом 3:1. Френки де Йонг и Педри также забили за «Барселону», которая выглядела намного лучше после борьбы в начале сезона.

Утешительный гол для «Валенсии» забил Карлос Солер.

Эта победа подняла «Барселону» на четвертое место с 42 очками в 24 играх. Реал Мадрид возглавляет таблицу с 57 очками.

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