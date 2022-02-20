Мэрроу Тефери установил новый рекорд Израиля в Севильском марафоне

Тефери смог улучшить предыдущий рекорд Израиля, установленный им два года назад, также в Севильском марафоне.

Установлен новый рекорд Израиля в Севильском марафоне. Так, Мэрроу Тефери закончил забег с результатом 2:06:57 и улучшил предыдущий рекорд, поставленный им два года назад, также в Севильском марафоне.

Отметим, что Sevilla Marathon или Севильский марафон ежегодно проводится в Севилье с 1985-го. Согласно системе оценки шоссейных беговых соревнований IAAF марафону присвоен статус IAAF Gold Label. Ежегодное количество участников — 14 000 человек.

Напомним, что Тефери закончил прошлогодний Токийский марафон на 13-м месте, что стало рекордным достижением Израиля в марафонском беге на Олимпийских играх.

Как ранее писал Курсор, сборная Израиля по водному поло смогла победить сборную Турции. Теперь израильские спортсмены вышли в финал чемпионата Европы. Важно, что это произошло впервые в истории водного поло в Израиле.

Кроме того, Курсор передавал, что израильские фигуристы Копс и Краснопольский прошли в произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Они завершили короткую программу на 15-м месте в общем зачете.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Норвегия установила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде.

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