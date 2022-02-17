Двукратный олимпийский чемпион из Швеции назвал Пекин-2022 «ужасным»

Обладатель двух золотых медалей из Швеции назвал безответственным решение отдать Олимпиаду стране, которая так грубо нарушает права человека, как это делает китайский режим.

Двукратный олимпийский чемпион Нильс ван дер Пул назвал решение о проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине «ужасным».

Об этом передает Eurosport.

25-летний спортсмен вернулся в Швецию после двух побед в конькобежном спорте. Хотя ван дер Пул описывает Олимпийскую деревню как «очень красивую», а жителей страны «совершенно замечательными», он считает, что присуждение Китаю Игр было «безответственным».

«Я действительно думаю, что это ужасно, но я думаю, что я не должен слишком много говорить об этом, потому что у нас все еще есть команда в Китае», — сказал ван дер Пул SportBladet.

«Олимпиада — это много, это фантастическое спортивное мероприятие, где вы объединяете мир и встречаются народы. Но так поступал Гитлер перед вторжением в Польшу, так поступала Россия перед вторжением в Украину. Я считаю крайне безответственным отдавать Олимпиаду стране, которая так грубо нарушает права человека, как это делает китайский режим».

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