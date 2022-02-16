Фристайлист Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022

Фристайлист Александр Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде-2022. Он занял второе место.
Об этом сообщили на официальном сайте Олимпийских игр в Пекине.
В суперфинале Абраменко выполнил сложнейший прыжок тройное сальто с пятью винтами не очень чисто и едва не потерял равновесие, однако устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.
Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).
К слову, на Олимпиаде-2018 единственное золото команде Украины тоже принес Абраменко.
В Пхенчхане Буров также получил бронзовую награду, а серебро тогда досталось представителю Китая – Цзя Цоньяню.
От Украины, кроме Александра Абраменко, в финале выступал Александр Окипнюк. Оба уверенно прошли квалификацию днем ранее, а вот Дмитрию Котовскому не хватило баллов для выхода в финал.
Как ранее писал Курсор, израильский лыжник-двоеборец Соллос завершил успешное выступление на Олимпиаде-2022.
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