Фристайлист Абраменко завоевал для Украины первую медаль на Олимпиаде-2022

На суперфинал украинский фристайлист Абраменко заявил прыжок со сложностью 5,0. Выполнить его идеально не удалось, и спортсмен едва не потерял равновесие во время приземления, однако смог удержаться на ногах и получить второй лучший результат.

Фристайлист Александр Абраменко принес Украине первую медаль на Олимпиаде-2022. Он занял второе место.

Об этом сообщили на официальном сайте Олимпийских игр в Пекине.

В суперфинале Абраменко выполнил сложнейший прыжок тройное сальто с пятью винтами не очень чисто и едва не потерял равновесие, однако устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.

Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).

К слову, на Олимпиаде-2018 единственное золото команде Украины тоже принес Абраменко.

В Пхенчхане Буров также получил бронзовую награду, а серебро тогда досталось представителю Китая – Цзя Цоньяню.

От Украины, кроме Александра Абраменко, в финале выступал Александр Окипнюк. Оба уверенно прошли квалификацию днем ранее, а вот Дмитрию Котовскому не хватило баллов для выхода в финал.

Как ранее писал Курсор, израильский лыжник-двоеборец Соллос завершил успешное выступление на Олимпиаде-2022.

Также Курсор сообщал, что лучший двоеборец мира Риибер упустил золото на Олимпиаде-2022 из-за неприятного конфуза.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.